Napoli a Madrid: Un tassello per consolidare

Napoli a Madrid con un nuovo approccio.

Nuovo sulla base del vecchio. Anno zero più uno.

Ritrovato l’equilibrio di chi ha vinto, con la consapevolezza di aver fatto la differenza nella scorsa stagione. La vetta in campionato non è poi lontanissima e la squadra ha nei suoi colpi una possibile rimonta.

Squadra consapevole a Bergamo. Cosciente dei mezzi e del tasso tecnico. La gestione Garcia, incomprensibilmente, aveva offuscato questa caratteristica inderogabile.

Autostima.

Peculiarità imprescindibile per chi gioca per il vertice.

Tardi?

Importa relativamente questo punto.

Il Napoli 5.1 sarà poco “Mazzariano” crediamo ma questo non conta. Conta la sua predisposizione psicofisica ed ancor più la garanzia di poter ribadire il proprio modus vivendi. Realtà fin troppo costituita e cementata per poter subire modifiche.

Della serie chi nasce tondo non può morire quadro.

È legge di vita che non passa e sfida i secoli.

Garcia la penserà diversamente ma oramai resterà un suo personale problema.

A Madrid, quindi, per una verifica.

Aldilà del risultato, di una prestazione di livello, quel che ora conta è il tassello che consolida.

Un puntello.

C’è da mettere in sicurezza il percorso.

