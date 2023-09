Napoli a Lecce: o insieme o niente

Kvaratskhelia più altri 10.

Con Di Lorenzo, facciamo 9. Mettiamoci Victor, Lobotka e Meret tra i pali, il resto deve “guadagnare” la maglia.

Il Napoli non può prescindere dalla “Voglia”. Detto fuori dai denti, il tasso tecnico del Napoli è alto ma non vince da solo. Senza gruppo, il Napoli fa autolesionismo. Kvaratskhelia è un top player, chiarissimo, ma se non gira la macchina, pare sbattere contro un muro di gomma. Il Napoli non è il Real ma lo può battere. Il Napoli non è l’Inter ma la può battere anche a Milano. Il problema è che può farlo soltanto se resta compatto, unito. Non vince se si incrina il rapporto e l’ equilibrio.

La giocata, quella che può tirar fuori, Lautaro, Thuram, Chiesa o anche Dybala, fatta eccezione per Kvara, da noi è cosa rara. Qui si vince insieme e non è soltanto un motto o un modo di dire.

È una verità che nel modo di far calcio Napoletano è addirittura essenziale. Un percorso che addirittura ha origini con Sarri.

La personalità che tanto è sbandierata qui si lega indissolubilmente alla compattezza del gruppo.

Evidentissimo fattore trainante dello scorso anno, ancor più ora che c’è da consolidare.

Quindi a Lecce?

La determinazione di Di Lorenzo, la fame di Kvaratskhelia, e la concentrazione di Lobotka. Più Victor.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati