Napoli a cena. La Famiglia si riunisce, ma c’è un grande assente

Una cena natalizia per Ritrovarsi. Una cena tra amici che distenda animi e rassereni attriti. Il Napoli 5.0 festeggia il suo primo Natale. Primo Natale e primo “contratto” tra novizi.

Posillipo per unire.

La tavola è sempre la migliore occasione ed il più adatto posto per ritrovare gli equilibri. Il cibo aiuta, mitiga e lega. Il vino benedice i legami, i progetti ed i programmi.

Brindare aiuta e calcifica.

Un buon vino distende e Ogni azienda in questi giorni si ritrova a tavola. Fa famiglia proprio come nelle case italiane. Famiglia legata e stretta. Adulti e bambini. Mogli e mariti. Tutti zii di tutti. Non c’è il presidente, ne fa le veci il figlio Edo. È cosa importante ritrovarsi fuori dal campo. Momento intenso e delicato per il Napoli. Spalletti guida la festa e capitan Di Lorenzo fa da organizzatore.

È servita la riunione di famiglia. Il condominio si è ritrovato. Scambio di auguri e promesse. Prima Natale e poi testa a Gennaio. La Befana ci attende.

L’Inter è la nostra befana. Vogliamo caramelle non carbone.

