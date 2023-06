Napoli: 640, the magic number

L’azienda è solida anzi di più.

È forte anzi di più. È vincente. Il 2023 è l’anno che mette a “bilancio” una crescita esponenziale evidente.

Una risposta chiara.

Quanto si guadagna a vincere?

Lo studio appena pubblicato, l’analisi appena evidenziata, rimarca gli aspetti economico-aziendalistici della realtà Napoli.

In questo, ci vien da domandarci quanto conta e quanto incide la Città?

Il valore di una azienda si compone della sua Geografia?

Il tessuto sociale su cui opera, ne accresce il potenziale?

Decisamente si.

Ne parleremo poi.

Oggi fermiamoci al Calcio ed al Napoli 5.0 di De Laurentiis.

Premi ma soprattutto valore di mercato.

Transfermarkt.

I dati sono molto più importanti e reali di quello che si può vedere.

Diamo qualche numero.

35 aziende calcistiche prese in esame. Europa.

Le prime 3 sono inglesi.

Manchester City, Arsenal e Chelsea. Queste appartengono più alla fantascienza che al calcio, lasciamole perdere.

C’è poi un campionato diverso e nel quale il Napoli 5.0, sfida tanti e con intelligenza vince.

640,5 milioni con un miglioramento di 175 rispetto allo scorso anno.

Lo scudetto frutta.

Frutta tanto. Crea le plusvalenze. Sono cosa buona quando sono oneste e fatte con criterio.

Vendere oggi Osimhen, Kim, Lobotka, Kvaratskhelia, non è assolutamente la stessa cosa dello scorso anno.

Lobotka era tutto da divenire sebbene uomo faro, Osimhen da rivedere, Kim e Kvaratskhelia, scommesse sconosciute, divenute fantastiche realtà.

Ricorda lo spot Mediolanum.

Tutto andato aldilà di ogni più rosea aspettativa.

Abilità?

Capacità?

Buona sorte?

Ognuno ha la sua personale risposta.

Ciò che è incontrovertibile è che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è la decima azienda calcistica, per valore della rosa, in Europa.

Le milanesi si dividono i posti 13 e 14, la Juventus addirittura il numero 23.

La Roma di Mourinho chiude i 35 posti disponibili.

Segno del tempo. Segno di una azienda solida, forte e vincente.

Il Futuro?

Come sempre resta una incognita.

Azienda forte per un futuro forte.

Come lo scopriremo.

Con chi lo vedremo.

