Napoli 5.1: peccato grave di superficialità

Si fa azienda in un sol modo: con competenza. Passione, visione prospettica e competenza.

Per gli amanti della tesi provata, Adriano Olivetti. Maestro della gestione aziendale. Da 1 a 100.

Scrivi Napoli e leggi De Laurentiis. Scrivi Garcia, Mazzarri, il Napoli 5.0 ed il 5.1 e leggi sempre De Laurentiis.

Come in un matrimonio.

Bene o male, tutto torna al vertice. Il capo è capo se vince, lo è altrettanto se perde. Anzi lo è di più.

La sconfitta col Frosinone, in questa maniera, è inevitabilmente figlia di una gestione aziendale che va criticata.

Si è creduto che dirigere il campo e lo spogliatoio, fosse “cosa” accessibile ed alla portata di tutti, non è così.

Uno non vale uno. Mai.

La competenza, specie in posti apicali oltre che opportuno è essenziale.

Giuntoli non era e non è un improvvisato.

La classifica della Juventus lo dice. Sostituirlo degnamente, val lo stesso per l’allenatore, doveva essere un diktat non un passaggio minore.

De Laurentiis non è uno sprovveduto. Anzi.

Ha però gravemente mancato a sé stesso.

Presunzione? Incompetenza? Sazietà?

Fate voi.

Certo è che ha creduto che il dopo fosse gestibile come il prima.

Ha compreso poco di Napoli e di cosa avrebbe comportato vincere qui.

Ha compreso poco di come il calcio non sia il cinema.

Ha compreso poco come lo sport, o meglio lo show business legato allo sport, viva di tematiche non gestibili con “improvvisazione”.

Abbiamo imparato poco dal Milan campione d’Italia.

Abbiamo compreso poco del Milan senza Maldini.

Abbiamo compreso poco. Pochissimo ed un peccato infinito.

Pedagogista dello Sport

