Napoli 5.1: Mazzarri “prima” Scelta

Nelle cose che facciamo, mettiamo la persona che siamo.

Nulla può considerarsi casuale. Nella formazione che schieriamo, nella corsa che facciamo, nell’andatura della nostra falcata, c’è l’idea che abbiamo della vita.

Non lo sappiamo, non lo riteniamo importante perché automatico, ma in ogni gesto c’è l’idea principe.

Chi siamo lo mettiamo ovunque.

Abiti, auto e case ci rappresentano.

All’occhio attento armadio e frigo dicono tutto di un uomo. Serve attenzione e desiderio di comprensione.

Rarità.

Guarda il Napoli 5.0 e ti dirà chi è Spalletti. Guarda Spalletti e ti dirà che Napoli era il suo 5.0.

Torniamo al presente.

A Madrid Mazzarri avrà una possibilità.

Possibilità di confutare le sue ultime parole.

“Ho studiato”.

“Mi sono aggiornato”.

Madrid è una occasione preziosa.

Rimesso il Napoli nella condizione di esprimere se stesso, Mazzarri, sebbene senza strafare, ha la possibilità di far intravedere un proprio inizio.

Una mossa?

Una scelta?

Un modulo?

Un cambio fuori dal cliché classico?

Guardiamo con attenzione. Senza esami ma con curiosità.

Se è vero, come ritengo che mettiamo in ogni cosa chi siamo, il Napoli 5.1, stasera, ha la possibilità di ribadire come il Carattere non si baratti.

Non ci sono soldi.

Non ci sono moduli e contratti per chi decide di voler vivere.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati