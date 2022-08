Napoli 5.0: Tempo al Tempo

Verona è alle spalle.

Il ferragosto è trascorso sereno ed il Napoli è rientrato a Castelvorturno.

Troverà il neo acquisto Simeone ed i primi 3 punti del nuovo corso.

Napoli 5.0.

Ci si rituffa nel mercato e si guarda al prossimo appuntamento con il Monza del cavalier Berlusconi ma soprattutto del fine stratega Adriano Galliani.

Il post Verona è delicatissimo.

Delicato più che se si fosse steccata la prima.

Delicato perché ha dato spunti da leggere a posteriori.

Quelli venuti fuori da Verona sono dati sorridenti ma attenzione sono dati che in gran parte conoscevamo.

Sapevamo che il Verona era in costruzione e solo pallida imitazione dello scorso anno, sapevamo altrettanto che dei 9/11 scesi in campo ci si poteva fidare.

Meret in fondo, al netto di mille critiche è Meret e il resto dei titolari erano carte solide. Kim non era poi un dilettante ed il centrocampo era considerato il punto di forza della nuova azienda.

La partita poi è da guardare con il calibro ed il mirino. Volti diversi.

Salite, pianure e poi arrivo in discesa ripida.

Guai a ragionar di sola pancia. Serve calma.

Apprezziamo grandemente l’esordio di personalità di Kvsratskhelia, il potere fisico ed atletico di Osimhen e l’equilibrio tattico che riesce a dare Lobotka.

Spalletti lo ha accostato ad un nuovo Iniesta.

Tralasciando i commenti all’accaduto tecnico, affidato a colleghi meglio attrezzati, pur entusiasti, rimandiamo il giudizio di questo nuovo Napoli a nuovi appuntamenti.

Se così non fosse cadremmo rovinosamente nel secolare difetto dei Napoletani. Passare da un giorno all’altro da brocco a campione e viceversa.

Serve equilibrio.

Tempo avevamo detto ieri nei nostri articoli.

Tempo ed analisi del da farsi.

Serviranno altre gare ed altre formazioni per capire il valore reale della banda Spalletti.

D’altronde se il Napoli, per bocca del Mister, era in costruzione qualche giorno fa, non può stamattina essere scintillante e senza peccato.

Un antico detto, italianizzato per l’occasione, dice ” ieri facevi il capo a mare ed oggi fai la comparsa nella vasca dei pesci”.

