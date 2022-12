Napoli 5.0 sulle spalle dell’esercito Sarrista

Il Maradona ha ospitato due pezzi del recente passato ispanico-napoletano. Reminiscenze del Benitez che fu. Un passato poi passato nelle mani di un ex bancario.

Quel che è stato l’esercito di conquista fi un certo Maurizio Sarri. Non si offenda Spalletti, fino a questo momento, le pagine più belle del Napoli moderno. Si è vinto poco, nulla, quello era il tempo della, Rivoluzione.

Tempo di valori, attacchi al Palazzo. Non c’era tempo per vincere, era il tempo della Battaglia.

Le facce da bip che andavano in Europa a divertirsi.

Il Napoli 5.0, nuovo esercito, ha qualcosa di quello passato.

È un augurio.

Parafrasando Notre-dame de Paris, dirò di quell’esercito, il Tempo delle Cavalcate.

Il Maradona ha ospitato Albiol e Reina ma soprattutto ha ospitato un’idea.

Un’idea di Identità e Carattere.

Napoli non è Torino, Milano o Roma. Ha la sua specifica storia e deve rispettare il suo ruolo. Vive di una educata ribellione. Guai a modificarne lo spirito.

L’azienda Napoli deve assolutamente sposare la città. Guai a provar a farne una imitazione di Inter o Milan. La squadra deve sentire la città e viceversa. Gli Uomini che la compongono inevitabilmente rispecchiare questo spirito.

Albiol è diverso da Kim?

Similitudini. Vicinanze.

È un buon esempio.

Un buon ricordo.

È doveroso ricordare per avanzare.

Il Napoli 5.0 non vive sulle ceneri del Sarrismo, vive sulle spalle di quell’Esperienza.

Buona domenica e forza Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati