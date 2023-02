Napoli 5.0. Lo scudetto del tifo già a Febbraio

Presto, prestissimo per fare analisi di un percorso. È pur vero che qualcosa si vede. Si vede in maniera cristallina.

Il Napoli 5.0 è diventato adulto. Oltre il tifo, oltre la passione calda, la nuova versione 2023 si fa apprezzare per intelligenza e misura. Processo lungo. Processo di step. Vittorie di coppe nazionali ed un costante conoscere le dinamiche dei mercati finanziari internazionali. Crescita di squadra, managers ed azienda.

Crescita del tifo.

Messa da parte la frangia violenta e stupida, il Napoli 5.0, ha un teatro invidiabile.

Pieno e vivo il Maradona. Pieno e quanto mai partecipato. Pieno e consapevole. Sono belli i voli pindarici ma i Napoletani hanno imparato l’arte della misura. Sognare con la rete di salvataggio. Il tifo ha imparato a tuffarsi da grande altezze ma con la certezza che nessuno abbia tirato il tappo della vasca. Tra poco si va in Germania, Europa e quello sarà un nuovo cantiere. Altre misure, altri metri.

Il tifo ha imparato. È cresciuto. È il privilegio dei 15 punti di vantaggio, il gioco migliore, la crisi delle avversarie ed una resa straordinaria.

È il raccolto di un inverno passato indenne e di una semina estiva fatta ad arte.

Il tifo Napoletano merita il successo. Lo scudetto della tifoseria più seria.

