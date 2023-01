Napoli 5.0, il giocattolo può diventare un circo

Il Calcio è una giostra. Impazzita il più delle volte. I contratti sono “provvisori”. Clausole rescissorie possono e spesso sono vincoli facilmente raggirabili.

Il giocattolo Napoli 5.0 a questo momento è l’attrazione del centro commerciale. La Befana è alle porte e si sa, se non ora quando.

Spalletti ha chiesto al patron di procedere bloccando i suoi preziosi. Fondere il Napoli come un diamante.

Una cassaforte a doppia mandata. Sigillare i talenti di Osimhen e Kvaratskhelia dopo Lobotka.

Uno come Anguissa probabilmente lo trovi forse anche meglio ma i tre citati, fai molta fatica a trovarli in giro. Un centrocampista di fisico, corsa e fiato che recuperi, guardi e ceda in Europa c’è ma un Kvaratskhelia al momento no.

La questione è sottile.

A mio avviso non dipende da le due parti in causa. De Laurentiis potrebbe volere, i calciatori anche ma poi esiste un terzo fattore che scompiglia le carte.

Il mercato.

Non prendiamoci in giro. Decide il fattore mercato.

Nessun tassello è inamovibile.

I soldi seguono il desiderio di crescere.

Ronaldo in Arabia non è solo soldi.

È potere.

Il mercato decide.

Decide cosa sarà di questa stagione. Il Napoli 5.0, si gioca presente e futuro.

Non si può pensare che vincere sia come piazzarsi. Le offerte sono fatte per essere valutate, a volte accettate. Il Napoli campione d’Italia può competere con le grandi d’Europa, poche chiacchiere.

Tutti vogliono vincere. I cavalli da corsa nascono per vincere il gran prix non per piazzarsi nella griglia.

Non puoi costringere i nomi grandi a restare o venire ma puoi affascinarli.

Conquistarli.

Spalletti può chiedere pretendere no.

Tutto si deciderà in corso d’opera. Passo dopo passo. A Maggio sapremo se il giocattolo sarà diventato un fantastico circo.

