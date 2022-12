Napoli 5.0. Il difetto della Comunicazione

Il Napoli 5.0 si prepara al Gennaio che verrà. Spalletti e la squadra sul campo, Giuntoli a quanto sappiamo nei corridoi segreti dei mercati. Manca un pezzo del puzzle.

C’è un silenzio che non ci piace tanto. Questo Natale ci porta un presidente piuttosto silenzioso.

Non più tardi di qualche giorno fa, riportando le dichiarazioni di Maurizio De Giovanni, quale capo treno di un movimento “sociale”, avevo “chiesto” un incontro tra Città e presidente.

Istituzioni e Dirigenza della ssc Napoli.

Il sindaco Manfredi ha scelto la via democristiana del silenzio assenso ma il presidente De Laurentis?

Non è questo il momento di Legare e Legarsi al tutto?

Non è questo il momento di far sentire, sebbene modestamente e senza tuoni, una presenza ed una sponda?

A quanto pare il patron non intende muovere le sue pedine. A quanto pare si è scelta la via di un silenzio che non scomoda il sistema.

Della serie ci pensa Spalletti.

Ho un timore. Ho il timore che De Laurentiis stia perdendo un’occasione. L’occasione di colorarsi il viso di azzurro e far davvero parte di questa città. Resto convinto che si vince questo benedetto Scudetto se tutte le componenti girano nel verso giusto. Si vince soltanto uniti e collaborativi.

Serve Comunicare. Serve esserci. Serve non mancare.

