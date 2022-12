Napoli 5.0 da Scudetto. Benitez non ha dubbi

Tutto è nato con Lui si può dire. Le radici del Napoli moderno, si può affermare, nascono con il Signor Rafa Benitez. Primi titoli e primi palcoscenici europei. Il marchio spagnolo-latino americano e quell’Insigne che sarebbe poi diventato il Capitano.

Napoli deve tanto a Benitez. Se Napoli ha visto Higuain, Callejon, Mertens, Jorginho, Reina, Albiol ed un Napoli che iniziava a sfidare apertamente le big italiane ed europee, lo deve a quel galantuomo di Rafa. Il curriculum parla per lui. La bacheca è preziosa e paragonabile a nomi illustri.

Don Carlo Ancelotti ed Adriano Galliani si stanno ancora domandando come si sia verificato quella rimonta del Liverpool.

3-0 alla fine del primo tempo. 4-3 a fine gara.

Cosa avrà mai detto nello spogliatoio il mago spagnolo resta un mistero.

In una intervista rilasciata a Repubblica, Rafa ha ribadito un concetto chiaro. Cristallino. Il Napoli, ora, con 8 punti di vantaggio, deve aver paura soltanto di sé stesso.

Il Napoli deve comprendere se è diventato maggiorenne e davvero ha trovato Identità e Personalità.

Il Napoli, dice Benitez, deve credere fortemente in sé stesso. Le rivali sono forti ed abituate a certe condizioni, la pressione può logorare ma il Napoli ora deve spingere.

Benitez è uomo che ben conosce la questione “pressione” e racchiude la corsa finale a questo aspetto.

Questione di personalità e maggiore età. Servirà consapevolezza dei propri mezzi ed autostima. Gennaio è ad un passo e le conferme dietro l’angolo.

“Il Napoli ha tutto ciò che serve per vincere lo Scudetto“, parole chiare e dirette. Firma in calce Rafael Benitez, allenatore top.

