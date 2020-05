Napoli, 30 milioni per Milenkovic, Koulibaly in uscita: ADL ne vuole 100

L’indiscrezione che arriva dalla Serbia è un altro indizio che conferma la volontà del Napoli di cedere Kalidou Koulibaly. Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina per avere Nikola Milenkovic, 22 anni, difensore centrale della nazionale serba. Un’operazione importante, perché garantirebbe al club uno tra i giovani più interessanti della nostra Serie A e, soprattutto, già di esperienza, ciò di cui avrà bisogno la fase difensiva dopo la mini rivoluzione annunciata per fine stagione. L’idea non è nuova, in ogni modo. Milenkovic è un giocatore che Giuntoli ha sempre seguito anche quando la coppia Albiol-Koulibaly lasciava pochissimo spazio ad altre soluzioni. E il difensore serbo non piaceva soltanto al ds napoletano, perché Mourinho l’avrebbe voluto al Manchester United due stagioni fa, ma la Fiorentina respinse al mittente la richiesta.È un profilo che piace quello di Milenkovic. Le indiscusse potenzialità di questo ragazzo avranno sicuramente messo d’accordo il trio del mercato napoletano, ovvero, Giuntoli, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Rino Gattuso. Resta da capire, però, fino a che punto il club sia davvero intenzionato a privarsi di uno dei protagonisti della storia degli ultimi sei anni del Napoli. Il presidente è stato chiaro: trattare Koulibaly significa partire da una base di 100 milioni di euro. Una valutazione importante, certo, ma considerato il valore del giocatore, non è nemmeno tanto assurda. Piuttosto, l’incertezza potrebbe nascere dalla brusca frenata imposta al calcio dal Covid 19. Il danno economico sarà evidente per tutte le società e, dunque, pare improbabile che un club, anche europeo, possa pensare ad un investimento del genere. Diciamo che il virus porterà una svalutazione del 20-30 per cento rispetto alle valutazioni iniziali. Ma il problema non riguarda solo il Napoli e Koulibaly, ma l’intero sistema calcio.Il rendimento del difensore senegalese in questa stagione, non aiuta certo a tenerne su la valutazione. È dall’inizio che Koulibaly non riesce a ritrovarsi, prima la coppa d’Africa in agosto e, dunque, la preparazione precampionato di fatto saltata. Poi, l’infortunio muscolare che lo tiene fuori dal 14 dicembre, giorno del crac, contro il Parma, al San Paolo. Da allora, s’è rivisto una sola volta, con il Lecce, sempre a San Paolo: quella prestazione è tutta da dimenticare ancora oggi. Il suo futuro napoletano resta un’incognita, dunque, ma si fa strada l’ipotesi della cessione. Milenkovic, comunque, non è il solo difensore che Giuntoli sta valutando. Intanto, a fine stagione, arriverà Amir Rrahmani, 26 anni, centrale del Verona che il ds ha acquistato a gennaio, lasciandolo in prestito lì dov’era. E alcuni suoi emissari hanno già contattato il Friburgo per Robin Koch, 23 anni, già nazionale tedesco. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Insomma, l’intenzione di Giuntoli è quella di non farsi trovare impreparato nel caso a De Laurentiis dovesse arrivare l’offerta giusta per Koulibaly. Intorno al difensore senegalese potrebbe aprirsi una vera e propria asta, a lui sono interessati diversi club tra cui il Liverpool, il Manchester United, che già nella scorsa estate aveva messo sul tavolo della trattativa 100 milioni, offerta respinta dal presidente, e il Psg che lo vorrebbe per sostituire Thiago Silva. Con la fase 2 anche il mercato potrebbe rimettersi in moto.