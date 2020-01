Napoli 2019-20, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Come fare risultati senza svenarsi. Il Napoli 2019-20 si conferma sempre piuttosto attenta ai costi e nella classifica degli stipendi è solo quinta. Il monte ingaggi del Napoli per questa stagione è di circa 100 milioni di euro l’anno. Il tema ingaggi a Napoli quest’anno è stato oggetto di profonde fratture tra la società e i calciatoriIl calciatore più pagato è il senegalese Koulibaly con 6 milioni di euro; subito dietro di lui Lorenzo Insigne e il neoacquisto Lozano con circa 4,6 milioni all’anno. Nel Napoli tutti i giocatori hanno ingaggi superiori al milione di euro, con pochissime eccezioni. I nuovi acquisti Demme e Politano hanno ingaggi attorno ai 2 milioni all’anno. Curioso che tra i meno pagati in assoluto ci siano entrambi i portieri: sia Meret sia Karnezis hanno tra gli ingaggi meno onerosi.

Contratti giocatori Napoli 2019-20: ingaggi e scadenze