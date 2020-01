Nainggolan: “Contento a metà per il gol, l’Inter mi ha trattato come un giocatorino”

Il commento del belga dopo l’1-1 di San Siro: “Alcuni episodi sono da rivedere. Futuro? Chi lo sa, qui sto bene”.E quamnto pubblicato in questo articolo su Gazzetta.it Vede l’Inter e segna, 6 gol in carriera contro i nerazzurri per Nainggolan. L’ultimo a San Siro con il Cagliari, oggi, nell’1-1 che ferma Conte: “Da un lato mi dispiace aver segnato – dice Radja a fine partita – ho molto rispetto per l’Inter, i tifosi e per i miei compagni, ma dall’altro no, sono felice. Mi hanno trattato un po’ male, come se fossi un giocatorino…”.Sulla partita: “Abbiamo fatto bene, il pareggio è meritato, siamo venuti a giocarcela con personalità e coraggio. Forse alcuni episodi sono stati a nostro sfavore. Niente contro l’Inter eh, ma si parla di calcio e alcuni episodi sono da rivedere. Non solo il gol, anche l’espulsione”. Infine una battuta sul suo futuro, il suo cartellino è ancora di proprietà dell’Inter: “Chi lo sa, sono concentrato e mi sto divertendo: stiamo lottando per qualcosa di speciale”.Un commento anche su Simeone: “Ha fatto una grandissima partita, gli manca segnare ma è anche colpa sua, è troppo generoso. Gli dico sempre che deve essere più egoista. È giovane, si sta allenando in maniera importante, positiva, spero per lui che il gol arrivi”.