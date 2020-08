Musica, “Chiove” con Federico Salvatore e Rosa Chiodo

“Volevo condividere con voi questa #gioia , Quando Federico Salvatore mi ha chiesto di cantare nel suo disco….ero felice come quando da bambina

ascoltavo le sue canzoni in cassette e non immaginavo ancora che potesse accadere”. A scriverlo sul suo profilo fb è Rosa Chiodo in occasione del lancio della canzone “Chiove”.

Dall’album ‘STA LUNA PARE ‘NA SCORZA ‘E LIMONE www.zeusrecord.it

https://www.youtube.com/watch?v=Nni79HmXG4o&list=RDNni79HmXG4o&start_radio=1&t=0