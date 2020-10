Musica, A “Sicut Sagittae” la voce di Leslie Visco

Venerdì 16 ottobre alle 20.00 alla Domus Ars, Centro di Arte Musica e Cultura, quarto appuntamento per Sicut Sagittae, il Festival Barocco diretto da Antonio Florio.

Sul palco l’accattivante voce del soprano Leslie Visco (nella foto) accompagnata al pianoforte da Francesco Caramiello, in un repertorio da camera dedicato alle mélodies francesi della compositrice Cécile Chaminade dal titolo Amour Captif, amore in cattività, titolo che rimanda ad una sua celebre chanson. Le sue opere sono tra le composizioni femminili più pubblicate e le sue musiche, fortemente evocative, sono testimoni di eleganza e ricchezza compositiva. Il concerto segna l’apertura del Festival alle Melodie da Camera del Novecento, novità per questa edizione dedicata appunto al raffinatissimo repertorio della Chaminade, autrice particolarmente cara al Maestro Florio che ne inserisce spesso le composizioni per voce e pianoforte nei suoi percorsi didattici.