Muro Koulibaly: è il difensore che ha recuperato in media più palloni nel decennio

KK muro invalicabile per Gattuso!Kalidou Koulibaly è il difensore che ha recuperato in media più palloni a partita in Serie A nel decennio: 7.6 (1307 in 172 presenze).Se ne parla in questo articolo pubblicato da Goal.com Ultimo giorno dell’anno e come sempre è l’occasione giusta per fare bilanci e classifiche relative a tutto l’anno passato. Ma questa volta, visto che sta per concludersi anche il decennio, i bilanci vengono fatti proprio su tutti i dieci anni appena trascorsi, dal 2010 al 2019.Come ci informa Opta, ad esempio, c’è un giocatore che spicca rispetto a tutti nell’ultimo decennio di Serie A per la media di palloni recuperati ad ogni partita. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che in tutte le sue presenze in Serie A con la maglia del ha recuperato in media 7.6 palloni ad ogni partita.In totale, nelle sue 172 presenze nel nostro campionato, il difensore del Napoli ha recuperato 1307 palloni. Un numero spaventoso, che fa capire tutta l’importanza di Kalidou Koulibaly per la squadra partenopea.