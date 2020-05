Multimedica, via ai test ma in azienda

Dopo i test sierologici bloccati prima della partenza, MultiMedica è partita ora con un’indagine che si occuperà di valutare la prevalenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2 in una popolazione di lavoratori.Se quello di due settimane fa doveva essere uno studio su un campione sestese per analizzare la diffusione del virus su un comparto geografico limitato, stavolta l’obiettivo è stabilire quanto averlo già contratto protegga da future infezioniIl progetto si chiama Mustang Occupation”, il campione è su 5mila persone (contro le mille del test sierologico sospeso), è stato approvato dal Comitato etico MultiMedica e avviato in partnership con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Personale sanitario si recherà presso le imprese aderenti per sottoporre gratuitamente i dipendenti a un semplice esame del sangue che, con metodo immunocromatografico, rileverà la presenza degli anticorpi IgM e IgG contro il virus.Ai soggetti inclusi nello screening verranno inoltre misurate la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso. Vale a dire il test rapido che, il 20 aprile, era stato annunciato per una platea di mille candidati sestesi, prima che l’iniziativa scatenasse un circolo mediatico con tanto di dichiarazioni su “non autorizzazione” da parte di Regione Lombardia rispetto allo studio.Una vicenda mal gestita dal punto di vista comunicativo tra chi gridava alle “cavie”, un comunicato stampa del sindaco Roberto Di Stefano che aveva dato l’idea di analisi a tappeto su tutta Sesto, e i commenti dei sindaci di Cinisello e Cologno che, sollecitati dalle proprie comunità, avevano comunque parlato di “non evidenza scientifica” di questi testNeanche 24 ore dopo l’annuncio, il numero per le candidature non era più attivo e MultiMedica faceva sapere di aver “temporaneamente sospeso lo studio”.Ora, dopo 14 giorni, arriva lo stesso test dedicato alle aziende. “Siamo stati fin da subito in prima linea non solo per la cura, ma anche per la ricerca contro il Covid-19 – dichiara Daniele Schwarz, amministratore delegato del Gruppo MultiMedica, usando parole molto simili alla prima iniziativa -. L’indagine che abbiamo avviato intende esaminare le dinamiche del contagio in un cluster definito di popolazione”.Qualora i test sierologici – già effettuati sul personale interno ed esterno del Gruppo – evidenziassero la presenza di anticorpi, l’Irccs si farà carico del percorso assistenziale per i positivi: questi verranno sottoposti a tampone rinofaringeo e monitorati nel tempo, con ulteriori prelievi, al fine di verificare quanto a lungo rimarranno attivi gli anticorpi e quanto saranno in grado di proteggere da future infezioni.fonte MSN notizie