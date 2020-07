Movida, Venanzoni (La Città): Vomero invaso da giovani. Residenti sul piede di guerra: vivibilità da salvaguardare”

“Il Vomero in balia della movida. Invaso, soprattutto di sera, da centinaia e centinaia di giovani che affollano le strade e i vicoli, in particolare, del centro di questo quartiere collinare.

Ma ciò che si registra nella parte panoramica come è via Aniello Falcone non è da meno: anzi è quella che da i maggiori grattacapi alle forze dell’ordine e causa i maggiori fastidi ai residenti.

Vivibilità (quasi) al collasso si registra anche nel cuore del Vomero: via Kerbaker, via Scarlatti, via Solimena, piazza Fanzago, via Muzii e non solo. Luoghi presi d’assalto

con assembramenti pericolosi per il mancato ricorso alle mascherine da parte dei frequentatori e altrettanto rumorosi che spesso costringono i residenti ad intervenire per richiamare a comportamenti meno fastidiosi e che non mancano di alimentare polemiche che, spesso, sfociano in segnalazioni, denunce, gli abitanti sono ormai stanchi di questo stato di cose e chiedono interventi e controlli più serrati nei confronti dei protagonisti della movida e degli stessi titolari di locali che, non di rado, violano le misure che la regolamentano. Il giorno dopo ci si ritrova su un vero campo di battaglia: rifiuti, bottiglie in frantumi, pezzi di vetro sparsi dovunque, un pericolo per l’incolumità dei cittadini.

Istituzione comunale, rappresentanti di categorie lavorative e associazioni di residenti devono raggiungere un punto di incontro per dare risposte concrete alle esigenze di tutti. Occorre studiare azioni alternative che abbiano lo scopo sia di rispettare l’ambiente sotto l’aspetto delle vivibilità che l’economia dei locali che hanno puntato sulla movida per rilanciare le loro economie e preservare i posti di lavoro.

Ormai è tempo di rimboccarsi le maniche e agire, di “salvare” il Vomero”.

Dalla pagina fb di Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli (La Città).