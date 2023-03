Mourinho-Serra, ecco le parole che hanno fatto infuriare il tecnico (VIDEO)

Nella Caporetto della Roma contro la Cremonese a tenere banco, oltre alla condannabile prestazione dei giallorossi, è l’espulsione di Mourinho, inviperito verso il “quarto uomo” Serra. Il tecnico portoghese ha rimediato un cartellino rosso che lo terrà lontano dalla panchina nella delicatissima gara della Roma contro la Juventus del 5 marzo.

Le dure parole del tecnico a fine gara hanno fatto da prologo al labiale che l’assistente ha riferito: “Sono passionale ma non sono matto, e Piccinini – l’arbitro (ndr) – sa che se sbaglio sono il primo a scusarmi quando rientro negli spogliatoi. Sto valutando se agire legalmente contro Serra perché quello che ha detto va oltre l’aspetto tecnico e riguarda l’aspetto umano. Ma quando ho parlato con l’arbitro davanti a lui dicendogli cosa è successo, lui (Serra) ha perso improvvisamente la memoria. Spero di far uscire l’audio ambientale per poi decidere come muovermi”

Lanciato il sasso, è scattata la caccia al labiale di Serra che sui social è arrivato puntuale dopo poche ore di ricerca, perché alla legittima richiesta di spiegazioni di Mourinho, la mancanza di rispetto del quarto uomo è stata palese:

“Ti stanno prendendo tutti per il culo, vai casa, vai a casa”, il tutto condito da una gestualità abbastanza esplicita. Mourinho, che di certo non è uno che si fa prendere per il naso, ha reagito alla provocazione ma quando l’arbitro Piccinini si è avvicinato al suo assistente, Serra ha semplicemente consigliato il rosso mandando il tecnico su tutte le furie, portandolo a gridare “E’ lui! E’ lui! Dai il rosso a lui!”.

Oltre il danno di una gara giocata male, la beffa per Mourinho che sicuramente farà ricorso in merito alla squalifica che lo terrà lontano dalla panchina per (almeno) una partita.

