Mourinho: “Eriksen? Non so se partirà a gennaio”

Mourinho lancia un messaggio ai suoi vecchi dirigenti….riguardo ad Eriksen…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Non so se Eriksen partirà a gennaio: potrebbe trovare un accordo con una squadra per la fine della stagione, ma può anche partire in questa finestra di mercato. Ma non solo: c’è anche la possibilità che resti con noi al Tottenham”. Così José Mourinho, allenatore degli ‘Spurs’, in conferenza stampa, alla vigilia della partita di FA Cup contro il Middlesbrough, ha parlato della situazione del centrocampista danese. Il giocatore è nel mirino del club nerazzurro che, a fine stagione, può aggiudicarselo a parametro zero (il giocatore non rinnoverà) ma, per superare la concorrenza, potrebbe aggiudicarselo anche nei prossimi giorni, bruciando la concorrenza di Real Madrid e Manchester United