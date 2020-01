Mourinho: “Eriksen gioca, non capisco l’ottimismo dell’Inter”. Lampard saluta Giroud: “Può partire”

Mourinho “gela” Conte per Eriksen?E quanto emerge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Altra conferenza, questa volta di Frank Lampard in vista della sfida contro il Newcastle. Il tecnico del Chelsea ha così parlato di Olivier Giroud, sempre più vicino all’Inter: “Ad oggi è ancora nostro. E’ un giocatore di esperienza: se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe partire”. Al momento, però, il mancato passaggio di Politano alla Roma frena la definizione dell’affare Giroud: oggi era in programma un nuovo contatto Inter-Chelsea. Un summit che a questo punto verrà posticipato dopo il weekend. Nella conferenza stampa pre-Watford, il tecnico del Tottenham José Mourinho è tornato a parlare di Christian Eriksen, allontanando la possibilità Inter. Semplice pre-tattica, considerando la presenza a Milano di Martin Schoots (agente del danese) e dell’intermediario Franck Trimboli? Così lo Special One: “Chiedete a loro o all’Inter, ne sanno più di me. Se l’Inter è ottimista, vuol dire che è pronta a fare un’offerta. E questo non è ancora avvenuto. Il ragazzo sta cercando di fare del suo meglio, nonostante non possa essere totalmente concentrato fino alla chiusura del mercato. Ripeto: continuo a non comprendere questo ottimismo, anche perché Christian domani gioca”.Un altro colpo di scena nella trattativa per Roma e Inter. È sfumato lo scambio Leonardo Spinazzola in nerazzurro e Matteo Politano in giallorosso. L’affare è saltato definitivamente. –