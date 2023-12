Mourinho: Col Napoli fatte sempre buone partite.

Conferenza stampa, per l’allenatore portoghese, alla vigilia della sfida tra Roma e Napoli.

Il derby del sole, vedrà due squadre in difficoltà. Per lo Special One, il Napoli resta la favorita:

“Sono i campioni. Hanno vinto con merito l’anno scorso. Hanno perso un giocatore, ma ne hanno presi tanti. Hanno perso un bravissimo allenatore, ma ne hanno uno con tanta esperienza in serie A e con il Napoli. Stessa gente, stesso potenziale, stessa panchina con tante soluzioni”

Roma-Napoli è anche la sfida tra due bomber, Lukaku e Osimhen. Per Mourinho difficile fare paragoni:

“Sono due attaccanti fortissimi, diversi. Lukaku si abbassa, fa collegamento con i compagni. Osimhen è più punta di profondità. Difficile fare paragoni con Drogba, stiamo parlando di giocatori top”

Per il tecnico giallorosso, la partita sarà piena di difficoltà. Anche se la Roma, contro i partenopei ha sempre venduto cara la pelle:

“Sarà difficile. Come ho detto prima è la stessa squadra dell’anno scorso. Senza Kim, però con 10 titolari su 11, che hanno vinto lo scudetto. Comunque tutte le volte che abbiamo affrontato il Napoli, il risultato è stato in bilico fino alla fine. Spesso abbiamo perso senza meritarlo, abbiamo sempre fatto buone partite contro di loro”

Anche qualche anticipazione sulla formazione:

“Kumbulla non sarà neanche in panchina. Dybala non ci sarà e Mancini si è allenato solo oggi, ma domani ci sarà. Lui gioca sempre, quando la squadra ha bisogno di lui”

Velata frecciatina, a chi non gioca al minimo infortunio, vedi Smalling o Dybala.

Uno scontro diretto, che nessuna delle due squadre vuole fallire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati