Moses, oggi le visite e poi la firma. Altro vertice per Eriksen. Due vie per Politano-Roma

Moses all’ Inter,e si stringe per Eriksen.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Moses è sbarcato a Milano ieri sera: l’operazione con il Chelsea è chiusa, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, acquisto numero due del gennaio nerazzurro dopo Ashley Young. Per le firma manca ovviamente l’ok medico, tema quanto mai d’attualità in questi giorni dopo il caso Spinazzola. E a maggior ragione per un calciatore che in questa stagione al Fenerbahce ha giocato solo sei partite da titolare per via di problemi muscolari.Dopo Young e Moses, il terzo colpo sarà Christian Eriksen. La presenza a Londra dell’agente del danese è la riprova che i lavori procedono spediti. E i colloqui di ieri sono serviti ad avvicinare le parti in maniera indiretta. Matteo Politano si è promesso alla Roma, l’Inter è disposta ad accontentarlo con due possibili modalità: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo un numero limitato di presenze (10) oppure prestito più lungo, ovvero 18 mesi, e a quel punto obbligo di riscatto nel 2021.