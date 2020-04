Morte Poliziotto, Kethane: Non crimine di etnia ma di criminali, non incitare alla violenza

Kethane: Cordoglio per la famiglia del poliziotto assassinato mentre faceva il suo dovere. La giustizia deve fare il suo corso e assicurare pene severe. Appello alle istituzioni: Non abbandonate i nostri ragazzi, lo Stato li difenda da odio e discriminazione

La notizia dell’Assassino del poliziotto Pasquale Apicella ha sconvolto la famiglia, il Corpo di Polizia, le Istituzioni e colpito dolorosamente il sentimento di tutti noi cittadini.

È la morte ingiusta di un uomo perbene, che stava facendo il suo dovapicellaere e che ha pagato con la vita per la sua dedizione. E questo, oltre al dolore per la sua morte, per la tragedia della sua famiglia, non è accettabile per il nostro sentimento di appartenenti a una società umana che vogliamo pensare civile e giusta.

Gli autori di questo crimine sono due rom del campo di Giugliano. Qui non ci interessa parlare delle condizioni di degrado di questo campo e dei suoi effetti, un problema che pure merita l’attenzione nostra e delle Istituzioni. Qui ci interessa prima di tutto che questo reato venga considerato per quello che è: un atto criminale di una banda di criminali che, assicurata alla giustizia, deve pagare per quello che ha fatto.

È sbagliato considerare questo il crimine di una etnia, come invece alcuni stanno facendo irresponsabilmente favorendo una pericolosa esplosione di odio e incitamento alla violenza.

Questo modo sta spaventando i bambini, le donne, gli anziani, i disabili, gli anziani e i malati gravi che in questo momento di sofferenza per la diffusione del Coronavirus, sono costretti in luoghi, che generano già di per sé grande sofferenza per le famiglie.

Vogliamo ribadire con forza che chi commette reati di questa gravità va punito seriamente. Non può essere considerato un padre esemplare per i bambini, né un marito amorevole per le donne.

Il popolo rom è contrario a ogni forma di violenza.

È con questo spirito di pace e solidarietà che dichiariamo la nostra vicinanza affettuosa alla famiglia Apicella e riconoscenza al Corpo di Polizia per l’impegno quotidiano sul territorio a difesa dell’incolumità di tutti noi.