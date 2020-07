Morte Paciolla, de Magistris: Vigileremo perché questa vicenda inquietante non sia archiviata

De Magistris: la città è sgomenta per la scomparsa di Carmine Mario Paciolla, vigileremo perché questa vicenda inquietante non sia archiviata

“Ho seguito sin da subito il rincorrersi delle notizie riguardanti la drammatica scomparsa di Carmine Mario Paciolla, (nella foto) giovane napoletano volontario dell’ONU che si trovava in Colombia per una missione umanitaria.

Ho preso contatti con la famiglia – attraverso una loro portavoce – per esprimere loro innanzitutto il dolore, lo sgomento della città e la profonda solidarietà non solo alla famiglia Paciolla ma anche ai suoi amici, a quelli che accanto a Mario hanno sempre lottato strenuamente per la difesa dei più deboli e per l’affermazione delle libertà dei popoli.

Vigileremo con estrema attenzione su questa vicenda che ha assunto subito contorni inquietanti e sinistri ed affinché essa non venga archiviata come molte – troppe – altre accadute in modo simile”

Lo afferma il sindaco di Napoli Luigi de Magistris

