Morte Paciolla, de Magistris: Napoli in prima linea per la ricerca delle verità

De Magistris: Napoli in prima linea per la ricerca delle verità sulla

morte di Mario Paciolla

“Mario Paciolla, napoletano di 33 anni, cittadino del Mondo e con un cuore enorme. Sempre disponibile per gli altri ed impegnato nella quotidiana missione di aiutare chi ha avuto meno fortuna nella vita.

Mario era in Colombia a lavorare per l’ ONU su un progetto umanitario quando il 15 luglio ore 19:40 italiane un avvocato dal sud America chiama la famiglia:

“Vostro figlio è stato trovato senza vita. Crediamo si sia suicidato”

Chi conosce Mario sa che qualcosa non torna in quelle parole.

Ci sono ancora molte dinamiche da dover chiarire sul ritrovamento del corpo senza vita di Mario, e troppe domande a cui non abbiamo avuto ancora risposta.

Quello che ora chiediamo è uno sforzo collettivo per alimentare l’attenzione di tutti e che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegni per portare chiarezza sulla triste vicenda che ha coinvolto Mario”.

#giustiziapermariopaciolla