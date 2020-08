Morte Maja, De Magistris: “Cordoglio, tragedia che ha lasciato attonita tutta la città”

“L’Amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la morte della giovanissima Maya ed è vicina con dolore alla sua famiglia per una tragedia che ha lasciato attonita tutta la città. L’Amministrazione sta anche seguendo le condizioni dell’altra giovanissima coinvolta nel tragico evento e le augura di potersi ristabilire al più presto”.

Questa notte alle ore 1.00 circa in Piazza Carlo III una Smart four, condotta da un 21enne di Via Scaglione, diretta verso Via Foria all’altezza del civ. 12 ha investito due giovanissime Maja G. 15 anni e A. L. 14enne entrambe napoletane che erano intente ad attraversare la strada. A seguito del violento impatto la prima decedeva sul posto mentre la seconda riportava lesioni guaribili nei 30 gg.

Sono in corso indagini da parte del personale della U.O.Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli al fine di accertare la dinamica dell’evento anche mediante l’acquisizione dei filmati delle telecamere presenti in zona.

Il conducente, che si è fermato sul posto, è stato sottoposto ai test tossicologici i cui esiti si avranno nei prossimi giorni. Al 21enne sono stati contestati verbali che hanno determinato il ritiro immediato della patente oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di omicidio stradale.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la salma posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali.