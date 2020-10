Morte 17enne, Rostan (IV): “Violenza senza limiti, più controlli sulle armi”

Rapinatore ucciso a Napoli, Rostan (IV): “Violenza senza limiti, più controlli sulle armi”

“Il drammatico conflitto a fuoco nel centro di Napoli tra due rapinatori e una pattuglia dei Falchi della polizia di Stato, che ha visto un giovane 17enne perdere la vita, è l’ennesimo segnale di una violenza completamente fuori controllo in città. Troppi i giovani che escono armati per delinquere o per offendere loro coetanei. Occorre una stretta incisiva dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine per prevenire simili tragedie. Ogni fine settimana siamo costretti a fare la triste conta dei feriti, e in alcuni casi delle vittime, di risse, aggressioni, litigi per futili motivi. Solo negli ultimi mesi a Sant’Antimo un giovane è stato gambizzato per una precedenza ad un incrocio, un altro è morto a Santa Lucia in un conflitto a fuoco con un carabiniere in borghese. A Napoli le armi circolano troppo liberamente e questa circostanza mette in pericolo tutti noi”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.

“La giovane età dei protagonisti di queste tragedie – prosegue Rostan – impone di rafforzare la rete sociale sui territori tra famiglie, scuola, associazioni, parrocchie e istituzioni. I nostri ragazzi non possono essere consegnati così facilmente alla manovalanza della criminalità. Ognuno deve fare la propria parte per vincere la sfida che riguarda il futuro di questi giovani e della nostra città”.