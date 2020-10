Morte 17enne, arrestato il figlio di Genny ‘a carogna

Il complice del 17enne, ucciso in un conflitto a fuoco, nella notte a Napoli, durante una rapina, è il figlio 18enne di Gennaro De Tommaso, meglio conosciuto negli ambienti criminali come “Genny ‘a carogna”. L’uomo balzò alla ribalta della cronaca la sera del 3 maggio 2014, alla stadio Olimpico di Roma, durante la finale della Coppa Italia, tra Fiorentina e Napoli. Fu ripreso dalle telecamere, a cavalcioni di una balaustra, intento a condurre una sorta di trattativa prima del match per consentire lo svolgimento della gara ed evitare disordini in campo. Poco prima, infatti, c’erano stati scontri all’esterno dello stadio in cui venne ferito gravemente il tifoso del Napoli Ciro Esposito, morto 53 giorni dopo in ospedale. Esposito, 21 anni, di Scampia, era stato colpito mortalmente da un proiettile esploso dalla pistola impugnata dall’ultras romanista Daniele De Santis, arrestato qualche giorno dopo e condannato. De Tommaso fu assicurato alla giustizia qualche anno dopo per traffico di sostanze stupefacenti e condannato dal Tribunale di Napoli a 18 anni di carcere. Oggi è collaboratore di giustizia.