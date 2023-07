Moralismo no grazie. Gli Arabi fanno Mercato

Siate gentili, risparmiateci il moralismo. Risparmiateci discorsi patetici. Dare all’Arabia il patentino di fabbrica malata di calcio milionario, è soltanto un modo per tirare la palla in curva.

Prima c’era stata l’Italia anni 80, dei grandi nomi. Maradona, Zico, Falcao, Platini poi la Cina del miracolato Pelle’, le economie agevolate in Spagna, i petrodollari russi in Inghilterra ed ora gli sceicchi arabi.

Corsi e ricorsi storici. Tutto ha sempre avuto un prezzo ed il calcio è sempre stato un mondo che lo ha evidenziato. Una volta si diceva “le Bandiere”.

Totti, Javier Zanetti, Del Piero, eccezioni di un calcio romantico che non può esistere.

Business di diverse latitudini. Lo spettacolo ha bisogno di nuovi palchi e nuove platee. Le nuove frontiere parlano arabo. Show ma anche il progetto di crescita tecnica.

Gli sceicchi quindi fanno spesa in Europa e diventa difficile resistere a certe offerte. Per il tifoso è spettacolo ma per il calciatore, è lavoro. Il lavoro va pagato bene e quando è possibile è sacrosanto misurare le offerte.

Allontanate ogni finto moralismo.

I perbenisti ad oltranza non sono benvenuti. Si accettano soltanto uomini di buon senso. Cristiano Ronaldo ha soltanto aperto la strada.

Una strada che sembra diventare ogni giorno più larga.

Paese che vai usanze che trovi.

Comanda il mercato.

Il business ed i soldi.

Non c’è romanticismo che tenga, il pallone rotola uguale su ogni campo.

Napoli alternativa virtuosa agli Arabi?

Restiamo seri.

