Monza, Petagna: “Napoli indimenticabile. Vogliamo sorprenderli”

Subito un ritorno da ex per Andrea Petagna: l’attaccante ha lasciato da poco il Napoli per vestire la maglia del Monza e già questo weekend sarà allo stadio Maradona per affrontare i suoi ex compagni. Ci sarà sicuramente molta emozione ma la testa dovrà essere lucida, soprattutto sotto porta, per cercare di portare a casa qualche punto, i primi della stagione.

La sconfitta casalinga contro il Torino non ha abbattuto i brianzoli, anzi, lì sta spronando a fare meglio e la trasferta complicata a Napoli potrebbe rivelarsi una sorpresa. I partenopei però sono partiti molto bene: il 5-2 rifilato al Verona fa ben sperare Spalletti nella prima vittoria casalinga, la seconda consecutiva della stagione appena iniziata.

Petagna ha così commentato la vigilia del match al Maradona ai microfoni di Sky Sport:

“Sono certo che ne uscirà una bella gara, ma sarà difficile, perché loro sono una squadra difficile da affrontare, fatta di giocatori tecnici e di ottimi nuovi innesti. Ma possiamo dire la nostra, se la prepariamo bene in settimana possiamo metterli in difficoltà”.

Napoli Meta indimenticabile per Petagna

Non è semplice dimenticare Napoli ma ora nel presente e nel prossimo futuro c’è il Monza:

“Tornare a Napoli è una bella sensazione, lì ho vissuto due anni bellissimi, è stata una grande esperienza: ho tutt’ora un ottimo rapporto con i compagni, a Napoli sono migliorato tanto sotto molti aspetti. Ma ora sono a Monza e voglio essere protagonista qui. Io Ho 27 anni, sono nel pieno della mia maturità calcistica e qui potrò fare bene”.

