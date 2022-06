Monza: Ounas vs Balotelli. Chi la spunterà…

Il Monza di Silvio Berlusconi è riuscito a salire in Serie A per la prima volta nella sua ‘vita’, motivo per il quale il Cavaliere sta cercando di trovare i giocatori migliori presenti sul mercato contattando sui cartellini, affinché la sua squadra possa essere realmente competitiva tra le Big Italiane.

Berlusconi vuole Balotelli

Il Presidente del Monza, dalle ultime voci di mercato, vorrebbe far ritornare in Italia Super Mario Balotelli. Attualmente l’ex attaccante del Milan, squadra in cui Berlusconi ha imparato a conoscerlo, gioca nel Adana Demirspor squadra turca nella quale gioca dal 2021 dove ha segnato 19 reti in 32 presenze.

Le doti di Super Mario sono note a tutti, anche al Cavaliere, il quale lo vorrebbe nel suo club, volontà contraria a quella di Giovanni Stoppa, tecnico del Monza.

Giovanni Stoppa e la ‘super richiesta’ a Berlusconi

Il tecnico monzese infatti sembrerebbe prediligere per il suo club il talentuoso Adam Ounas. L’azzurro infatti, con contratto in scadenza il 30 giugno del 2023, ha sempre regalato grandi gioie nel Napoli.

Purtroppo però, in particolar modo negli ultimi anni, si è visto poco sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona, a causa dei tanti e gravi infortuni che lo hanno costretto a casa.

Infortuni che inevitabilmente lo hanno demoralizzato a tal punto da non essere più sufficientemente competitivo nella squadra di Spalletti come quando è entrato a far parte del club azzurro.

Il Monza infatti già nel 2021 si era messa in contatto con il club di De Laurentiis senza però concludere nessun accordo.

Tuttavia se Balotelli ha un cartellino che ammonta a 2,80 mln di euro, prezzo abbordabile per una ‘piccola’ tra le grandi, questo non si può dire per Ounas il quale ha un cartellino più alto di 5,20 mln per un totale di 8 mln di euro.

Bisogna attendere altri giorni per scoprire di più in merito a questo trasferimento, perché a quanto pare il Cavaliere non ha la possibilità di poter spendere cifre esorbitanti.

