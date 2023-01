Monito di Collovati sullo scudetto: “Possono perderlo soltanto i giocatori di Spalletti”

Dopo il KO ai rigori contro la Cremonese in Coppa Italia, il Napoli deve necessariamente riprendere il cammino visto in campionato. La squadra di Spalletti non deve avere un contraccolpo psicologico se ha intenzione di vincere la Serie A e mantenere alta la caratura internazionale. Il mister conosce bene le dinamiche della squadra e in passato ha saputo gestire la situazione senza troppi intoppi. Contro la Salernitana servirà quindi massima concentrazione e stimoli per essere nuovamente il club più temuto d’Italia.

Fulvio Collovati, a Il Corriere dello Sport, ha parlato della stagione del Napoli: “Questo scudetto possono perderlo soltanto i giocatori di Spalletti, ma se continuano così la vedo dura perché di fatto hanno sbagliato solo la partita contro l’Inter. I numeri sono spaventosi, in più hanno Osimhen come capocannoniere del campionato che tra l’altro non batte i rigori; hanno Kvaratskhelia che per me è il miglior giocatore della Serie A e hanno uno dei migliori difensori di tutto il torneo come Kim. La spina dorsale è solidissima”.

