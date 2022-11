Mondiali Qatar, Ecco le gare ed orari di oggi

Prosegue con altre quattro partite la fase a gironi dei Mondiali di calcio del Qatar. Oggi, mercoledì 23 novembre, si parte alle 11:00 con Marocco-Croazia (Gruppo F), poi alle 14:00 è la volta di Germania-Giappone (Gruppo E). La giornata prosegue con Spagna-Costa Rica (Gruppo E) alle ore 17:00 e Belgio-Canada (Gruppo F) alle 20:00

Ieri l’Argentina ha steccato il debutto: l’Arabia ha ribaltato il vantaggio di Messi su rigore con 2 gol a inizio ripresa. La Francia ha invece incassato una rete dall’Australia ma poi ne ha fatte 4: i blues però perdono per il resto del torneo Lucas Hernandez, infortunato.

I Mondiali del Qatar sono trasmessi in esclusiva dalla Rai: è dunque possibile vedere le partite in diretta sui canali della televisione pubblica e in streaming su Rai Play.

La prima fase, quella a gironi iniziata con la partita inaugurale del 20 novembre, si chiuderà venerdì 2 dicembre. Dal giorno successivo inizieranno gli ottavi. I quarti si giocheranno il 9 e il 10 dicembre. Semifinali in programma il 13-14 dicembre. La finalissima, invece, andrà in scena il 18 alle ore 16.

