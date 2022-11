Mondiali Qatar, Ecco il programma di oggi e le probabili formazioni

Il programma del Day 7 dei Mondiali di Qatar 2022 propone la seconda giornata dei Gironi C e D. Il match mattutino, con calcio d’inizio alle ore 11, è Tunisia-Australia (Girone D), una sorta di spareggio per tenere ancora vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Si prosegue alle 14 con Polonia–Arabia Saudita (Girone C): Lewandowski cerca il riscatto dopo il rigore sbagliato al debutto, mentre la Nazionale di Hervé Renard scende in campo con il morale alle stelle dopo avere battuto l’Argentina 2-1 alla prima giornata. Alle 17 torna in campo la Francia campione del mondo in carica che affronta la Danimarca (Girone D). Il match serale (ore 20) è Argentina-Messico, già da dentro o fuori per la Seleccion di Scaloni.

Mondiali , IL PROGRAMMA COMPLETO DI SABATO 26 NOVEMBRE

Ore 11:00 (Al Janoub Stadium, Al Wakrah)

Tunisia-Austrialia

Ore 14:00 (Education City Stadium, Doha)

Polonia-Arabia Saudita

Ore 17:00 (Stadium 974, Doha)

Francia-Danimarca

Ore 20:00 (Lusail Stadium, Al Daayen)

Argentina-Messico

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI MATCH DEL 26 NOVEMBRE

TUNISIA-AUSTRALIA (Ore 11:00, arbitro Siebert [GER]) (Rai 2, Rai Play)

TUNISIA (5-3-2) – Dahmen; Drager, Bronn, Meriah, Talbi, Abdi; Laidouni, Skhiri, Sliti; Msakni, Jebali. CT: Kadri.

AUSTRALIA (4-3-3) – Ryan; Degenek, Souttar, Wright, Behich; Devlin, Mooy, Hrustic; Leckie, MacLaren, Goodwin. CT: Arnold.

POLONIA-ARABIA SAUDITA (Ore 14, arbitro Sampaio [BRA]) (Rai 2, Rai Play)

POLONIA (4-4-1-1) – Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Kaminski, Zielinski, S. Szymanski; Zalewski, Lewandowski. CT: Michniewicz.

ARABIA SAUDITA (4-3-3) – Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno, Otayf; Asiri, Al-Buraikan, Al-Dawsari. CT: Renard.

FRANCIA-DANIMARCA (Ore 17, arbitro Marciniak [POL]) Rai 1, Rai Play)

FRANCIA (4-2-3-1) – Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.

DANIMARCA (3-4-2-1) – Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Jensen, Maehle; Eriksen; Cornelius, Braithwaite. CT: Hjulmand.

ARGENTINA-MESSICO (Ore 20, arbitro Orsato [ITA]) Rai 1, Rai Play)

ARGENTINA (4-3-3) – Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro, Di Maria. CT: Scaloni.

MESSICO (4-3-3) – Ochoa; Sanchez, Araujo, Montes, Gallardo; Chavez, Herrera, E. Alvarez; Lozano, Martin, Vega. CT: Martino.

