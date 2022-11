Mondiale Qatar: Sentenza inappuntabile che fu del D1OS su Messi

Il tanto contestato Mondiale in corso di svolgimento in Qatar ha regalato agli sportivi la prima clamorosa sorpresa: la sconfitta dell’Argentina per mano dell’Arabia Saudita.

“Messi schiacciato dal fantasma di Maradona”, scrive la Gazzetta dello Sport. Ecco quanto si legge all’interno del giornale:

“Messi, prigioniero di un incantesimo, non riesce a ‘uccidere il padre’ calcistico, Diego-D10s, che in vita era cattivo con chiunque tentasse di avvicinarsi al trono. In senso metaforico e psicanalitico”.

“Messi – si continua a leggere – non lo ha ancora ammazzato, e oggi è difficile immaginare che ce la farà. Qatar 2022, l’ultima occasione, è cominciata nel peggiore dei modi. Che cosa ricordiamo di Messi ai Mondiali? Tre eliminazioni e la finale persa con la Germania ai supplementari in Brasile nel 2014; l’incapacità di essere sovrano come nel club, specie al Barcellona, e nessuna presa di posizione scomoda, l’ovvio quale scelta di comunicazione. Finale di Coppa America 2016, l’Argentina perde in finale ai rigori contro il Cile. Messi sbaglia il primo tiro e precipita nella depressione: ‘Non fa per me’, dice, e annuncia il ritiro dalla nazionale. Sempre in quel 2016 spunta un video di Maradona a colloquio con Pelé: ‘Messi è un bravo ragazzo, con poca personalità’. Quasi una sentenza. Poco prima di morire, aggiunse: ‘È inutile considerare leader una persona che va venti volte in bagno prima di una partita. Messi fa il Messi con la maglia del Barcellona, nell’Argentina diventa un giocatore normale. Se fossi il c.t. della nazionale non lo chiamerei'”.

