Momento delicato per il Napoli, serve serietà

Se il problema è la motivazione, caro Mister, sono a sua disposizione. Se il problema del Napoli visto a Genova, il Napoli campione d’Italia, è la ricerca delle convinzioni prestazionali e della condizione psico-emotiva, egregio Mister, le mando il mio curriculum. Mi lasci una sua mail. Non costo molto. Le faccio un buon prezzo ed un ottimo lavoro.

Iniziamo la domenica con ironia. Tentativo di buon umore. Le gambe senza testa corrono male e lo stesso vale per i pensieri. Le due “parti” devono inevitabilmente far lavoro di squadra . Appunto. Divise, sono uno spettacolo indecoroso come i 70 minuti di Genoa – Napoli. Gambe a far da sole, pensieri altrove. In conferenza post gara, il Francese, ne fa una questione Champions. Il debutto Champions in Portogallo avrebbe minato la tensione emotiva per il Marassi.

Il Braga avrebbe assorbito tutte le risorse emotive della squadra. Strana considerazione. Detto fuori dai denti, il Napoli si è salvato soltanto per due giocate singole. Due giocate che hanno testimoniato la netta superiorità di base della squadra di Garcia.

Questo rende ancor più evidente il rammarico. Ancor più netto il divario con le concorrenti. L’Inter ha schiantato il Milan, la Juve silenziato la Lazio di Sarri che a Napoli era sembrata inafferrabile.

Caro mister, le gambe le allena chiunque. Le gambe le allenano perfettamente anche in lega pro ma la testa no. Per la “testa” occorre un Uomo. Non basta un allenatore. Occorre un Leader. Uno che abbia idee chiare, convinzioni, aspettative considerevoli e soprattutto sappia trasmetterle. Non tutti i manager possono diventare capo d’azienda, non tutti i maschi diventare uomini. Il momento è delicato.

È il momento di essere seri. Onesti. Le mando il curriculum?

Buona domenica ai tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati