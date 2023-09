Momento delicato. Garcia con garbo

Anacronistico ma per Garcia è una partita fondamentale. Per Garcia e per il nuovo Napoli. Chiuso il discorso nazionale, Castelvolturno è tornato operativo. Tecnica ma più che altro testa.

Lavoro di gruppo.

La botta ha lasciato crepe. Si lavora delicatamente di ago e cotone.

Assurdo che alla quarta, il Napoli sia ad un passaggio fondamentale ma il campionato italiano non dà tempo. All in. Tutto e subito. Inter e Milan nel derby offrono uno spiraglio di punti da recuperare. Non si può fallire a Genova.

Esagerato ma stiamo pur sempre parlando del Napoli campione d’Italia.

Il risultato conta tanto, la reazione di più. Il risultato fa classifica ma il modo, il comportamento e la maniera di tenere il campo, molto più.

Il calcio moderno è istantaneo. Non concede spazi di respiro e riflessione. Chi vuol salire sul treno delle concorrenti al titolo, non ha divani in stazione. C’è da correre.

Pertanto Garcia è chiamato alla prestazione super.

Lo ripetiamo, il Napoli è evidentemente superiore al Genoa del debuttante Gilardino ma il momento è delicato.

Procedere con Lucidità.

Procedere con la qualità che il Francese ha dalla sua.

Anacronistico ma Genoa-Napoli è un’occasione propizia, importante ed opportuna.

L’avversario giusto per riprendere il discorso scudetto.

