Molina: “Segnare il sesto goal al Maradona sarebbe bellissimo”

Il centrocampista dell’Udinese, Nahuel Molina, ai microfoni dell’emittente della medesima squadra ha commentato il pareggio dell’ultima partita giocata contro la Roma.

Le sue parole: ” Il mio gol contro la Roma? Sono molto felice di giocare e fare punti per la squadra. Sono molto contento del gol che ho messo a segno e spero di realizzarne presto qualcun altro. A mio avviso ad inizio campionato non ero al cento per cento della mia forma fisica, mentre ora sto rendendo meglio”.

Il giocatore è pronto fisicamente e mentalmente per affrontare il prossimo match, quello contro il Napoli il 19 marzo. “Oggi sto benissimo e sono felice di aiutare la squadra, sia in gara sia durante gli allenamenti. Anche il gruppo mi porta ad essere così.“

In virtù di questa partita sembrerebbe che Molina abbia lanciato il guanto di sfida dichiarando: ” Se sogno di andare in rete anche contro il Napoli? Segnare è sempre bellissimo perché ti dà confidenza, segnare il sesto gol allo stadio diego Armando Maradona sarebbe bellissimo”

