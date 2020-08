Modugno:” Gattuso e Setien amici ma Ringhio spera che….!”

Modugno inviato di Sky Sport dal Camp Nou di Barcellona parla del rapporto tra Gattuso e Setien. Ecco le sue parole.

“Gattuso ha molta stima per l’allenatore del Barcellona. Infatti Ringhio per parecchi anni ha seguito gli allenamenti dell’allenatore del Barca. Inoltre ha pagato qualche video operatore allo scopo di vedere gli allenamenti dell’amico Setien. Gattuso e l’allenatore catalano sono amici e si stimano. Si sono dati appuntamento durante le vacanze per bere un buon bicchiere di vino. Naturalmente Gattuso spera che sia Setien il primo ad andare in vacanza.