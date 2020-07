Mobilità, Venanzoni (La Città): Anm assuma personale in pensione a tempo per carenze servizio

Mobilità Napoli: Anm assuma personale in pensione a tempo per carenze servizio

“Oltre alle problematiche legate all’ordinario, per il settore trasporti ma soprattutto per i napoletani si preannunciano giorni di ulteriori disagi. Taglio delle corse, orari ridotti, personale in ferie, chi va in pensione, mezzi guasti o fermi in deposito; tutto fa ritenere che per la città, i residenti e turisti, la cui presenza si sta incrementando giorno dopo giorno, l’estate sarà un vero calvario. E lo si avvertirà ancora di più se si pensa che quest’anno la popolazione che trascorrerà le sue vacanze immergendosi nelle bellezze di Partenope e dei luoghi turistici della nostra regione sarà più che raddoppiata rispetto gli anni scorsi. Mentre si fa il rodaggio notturno, con la partecipazione del sindaco Luigi de Magistris, del primo dei 19 nuovi treni della Metropolitana acquistati da poco e che entreranno in funzione non prima dell’anno prossimo, sono state fermate le scale mobili di alcune zone della città, chiusa la Funicolare di Mergellina, con il servizio sostituito dal bus dell’Anm (ormai sono anni che si registra ciò). In pratica, tra ferie e pensionamenti (ogni anno va via il 4%) il personale è ridotto al lumicino e non ci sarebbe alcuna possibilità di provvedere a sostituirlo. E’ vero sono stati assunti autisti interinali ma non basta, mentre dal 2008 risulta che non si assume nessuno. Un’idea ce l’avremmo, una pprospota da fare all’amministrazione comunale: assumere pensionati abilitati, da far rientrare a tempo. Trattandosi di un’emergenza si potrebbe studiare come fare. Ma in tempi brevissimi se non è già troppo tardi. Un’altra soluzione potrebbe essere: ridurre il nastro giornaliero, che già è alquanto corto. Corse fino alle 22 e provare a rimescolare i turni facendo dei saving per minore impegno. Ma ci chiediamo anche: è possibile chiudere il servizio alle 20? E allora si potrebbe dire: Mala tempora currunt…”.

Lo dichiara Diego Venanzoni, consigliere comunale di Napoli (La Città)