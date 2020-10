Mobilità, De Giovanni:”Galleria Vittoria, estensione corsia preferenziale via Arcoleo a auto”

De Giovanni: “Grazie alla nostra proposta estensione corsia preferenziale via Arcoleo a tutte le auto”



“Finalmente oggi è stata accettata la nostra proposta di estendere a tutte le auto la corsia preferenziale di via Arcoleo in direzione via Morelli che consentirà alle automobili che provengono da Mergellina di poter andare direttamente verso via Morelli e Piazza dei Martiri senza dover fare tutto il giro da Via Santa Lucia. Da domani quindi questa corsia sarà utilizzabile da tutti i mezzi. In via Chiatamone poi verrà parzialmente soppresso il parcheggio in linea presente sul lato sinistro della strada e ai residenti verrà però estesa la possibilità di parcheggiare anche in altri settori limitrofi delle strisce blu.

Lo comunica in una nota il presidente della Municipalità I Francesco de Giovanni