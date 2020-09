Mobilità, Comune: 900 monopattini elettrici per la città

Al via anche a Napoli il servizio di sharing: 900 monopattini elettrici della Helbiz per innovare la mobilità cittadina.

Dopo Milano, Torino, Roma, Pescara, Bari e Ravenna, anche Napoli diventa città della smart mobility. Da oggi, infatti, i monopattini elettrici di Helbiz sono a disposizione dei cittadini napoletani e dei turisti che sono alla ricerca di un mezzo pratico, veloce ed economico per spostarsi fra le vie del centro città.

Stamani nel cortile di Palazzo san Giacomo è avvenuta la presentazione del servizio di sharing delle 900 unità a due ruote che verranno progressivamente collocate nei punti nevralgici della città – Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Chiaia, Mergellina, Pallonetto Santa Lucia, Borgo Orefici – in virtù del bando della durata di due anni indetto dal Comune di Napoli per gli operatori che offrono servizi di mobilità elettrica appunto in sharing. I mezzi potranno circolare all’interno di un’area di circa 3 km quadrati con sosta libera (eccezion fatta per alcune aree vincolate) e circolazione consentita al pari delle biciclette. ( NdR vedi mappa allegata e le regole per la circolazione).

Erano presenti alla presentazione il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore Alessandra Clemente, con delega alla mobilità sostenibile, ed i rappresentanti di Helbiz e Telepass Giovanni Borrelli e Gabriele Benedetto.

“Parte anche a Napoli il servizio di sharing monopattini – commentano a margine della presentazione il primo cittadino e l’Assessore alla mobilità sostenibile – servizio che abbiamo voluto fortemente e che abbiamo realizzato attraverso una manifestazione di interesse. Il servizio fornito da Helbiz prevede l’impiego di un totale di 900 monopattini che sarà gradualmente implementato nei prossimi giorni soprattutto a vantaggio anche di altri quartieri della città. Un servizio alla città, facile, efficiente e rispettoso delle regole del distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Si promuove così una ulteriore modalità di spostamento sostenibile per i cittadini napoletani e rispettosa dell’ambiente.”

Il principio di funzionamento e le condizioni tariffarie sono le medesime di quelle praticate nelle altre città italiane: si scarica l’applicazione mobile gratuita di Helbiz su smartphone Android e iOS, si localizza il mezzo più vicino e lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. Il costo addebitato è di 1€ per lo sblocco iniziale + 0,20€ al minuto per la corsa. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di una vantaggiosa tariffa flat – Helbiz Unlimited al costo di 29.99 euro al mese – che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra) e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite.