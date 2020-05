Milik, la Juventus offre un giocatore. Napoli irremovibile: fissato il prezzo

Arek Milik nel mirino della Juventus. Il bomber del Napoli è in scadenza nel 2021. L’edizione odierna di TuttoSport riferisce quanto segue: “Dei contatti sono stati già avviati e se da parte di Milik i riscontri sono stati immediatamente positivi, sul fronte del Napoli c’è da trattare. La richiesta sarebbe di almeno cinquanta milioni di euro e l’inserimento di contropartite tecniche viene reso complicato dagli stipendi dei giocatori juventini”.“E’ per questo che si sta ragionando su elementi come Romero, il difensore che la Juventus ha parcheggiato al Genoa e che potrebbe fare comodo al Napoli, ma ovviamente non basterebbe a coprire la cifra. Quindi la Juventus sarebbe obbligata a pagare una quota in contanti (dai 20 ai 30 milioni, a seconda della valutazione di Romero)”, riferisce il quotidiano sportivo piemontese in merito alla possibile trattativa riguardante l’attaccante polacco di proprietà del Napoli.

fonte Tuttosport