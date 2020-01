“Milik del Napoli piace all’Atletico Madrid”

Voci dalla Spagna,parlano di un forte interesse per Milik da parte dell’Atletico Madrid!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it .Arkadiusz Milik piace all’Atletico Madrid, da tempo alla ricerca di un attaccante di valore. Secondo quanto riferisce la testata spagnola AS il centravanti polacco del Napoli è tra i calciatori per i quali i Colchoneros hanno chiesto informazioni: Milik, che ha 25 anni e il contratto in scadenza nel 2021, interessa anche molti club inglesi. La priorità per il calciatore, secondo quanto riferisce As, è però quella di rinnovare l’accordo con il Napoli, che propone un quinquennale con clausola da 100 milioni di euro: nel caso non ci sia la fumata bianca l’Atletico Madrid sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo.