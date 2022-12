Milano insegue Napoli. Inter e Milan contro Spalletti

Gennaio ci porterà in una nuova dimensione. Troppi i fattori che spingono in questa direzione. Troppi gli indizi che ci inducono a pensarlo.

Troppi i calciatori che continuano a ribadirlo.

Dopo Acerbi, lo sostiene fortemente Dzeko.

Ai microfoni di Sky Sport, ha fatto sì i complimenti alla banda Spalletti ma ha anche messo in chiaro il messaggio nerazzurro:

“A Gennaio sarà un altro campionato“.

“Daremo tutto. Siamo l’Inter. Il mio futuro non ha importanza, ora conta solo la squadra”.

È bene che Spalletti lo ripeta come un mantra ai suoi, se è il caso lo scriva a caratteri cubitali nello spogliatoio.

L’Inter non vede l’ora arrivi il 4 Gennaio, è convinta che parta da lì la sua rincorsa. Tutto è ancora da scrivere, rimbomba nei corridoi milanesi. Gli uomini di Inzaghi ci credono fortemente.

Napoli quindi contro Milano. Interisti e milanisti “uniti” contro i partenopei.

In attesa di capire cosa sarà della Juventus e della tragedia sportiva che ha investito la Continassa, Milano, sponda Milan ed Inter si sta allenando. Nemici uniti in un solo scopo, arrestare la corsa di Spalletti e degli azzurri.

La sosta è una incognita, nessuno può davvero sapere cosa ha portato. Intanto a grandi passi si avvicina Gennaio, il Meazza ed il destino del Napoli 5.0.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati