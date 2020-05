Milano, Frecciarossa per Napoli partito con 162 passeggeri

È partito il secondo Frecciarossa per Napoli da Milano: nessun assalto, a bordo solo 162 passeggeri. Stamane molti viaggiatori, soprattutto giovani e studenti universitari, erano già in stazione un’ora prima. I poliziotti hanno ricordato le indicazioni del governatore campano, Vincenzo De Luca, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus che prevedono un periodo di isolamento all’arrivo nella sua Regione, ma anche il divieto di tornare in Lombardia se non per motivi di urgenza o di lavoro stringenti.Il Codacons denuncia un rincaro di biglietti per treni e aerei, rilevando che “un biglietto per il Frecciarossa 9559 Milano-Roma costa 129 euro (partenza 6 maggio), mentre per spostarsi in treno da Milano a Napoli nella giornata di sabato 9 maggio col Frecciarossa 9515 si spendono ben 262 euro fonte Il Roma