Milan, un Olmo nel futuro? I rossoneri studiano il colpo per l’estate

E Dani Olmo,il colpo estivo mrossonero!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it E’ Dani Olmo il nome nuovo del mercato del Milan. 21 anni, jolly d’attacco spagnolo della Dinamo Zagabria, risponde a tutte le caratteristiche del rinforzo ideale: giovane ma già affermato a livello interazionale, duttile, tecnico e veloce, costa molto ma può valorizzarsi ancora di più. Sembra un obiettivo più estivo che invernale, anche perché il Milan dovrà vedersela anche con le tante pretendenti da tutta Europa. Venticinque milioni per il cartellino possono essere sufficienti: un’eventuale asta rischia solo di aumentare il prezzo. Il Milan non vuole partecipare a una partita del genere, ma cercherà di vincerla prima sfruttando i tempi e le circostanze.Il resto delle trattative invernali riguarda soprattutto le uscite: per nuovi arrivi è prima necessario sfoltire. Aumenta la fiducia per risolvere l’impasse in cui è fermo Ricardo Rodriguez, che ha già da giorni l’accordo con il Fenerbahce. Sul fronte partenze, attenzione anche alle situazioni di Suso e Piatek.